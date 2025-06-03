Sörloth La Liga tarihine geçti: Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth, La Liga tarihine geçti.

Kariyerine İspanyol ekibi Atletico Madrid'de devam eden 29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligde forma giydiği 35 maçta 20 gol attı. Bu maçların sadece 15'ine ilk 11'de başlayan Sörloth 20 maçta ise sonradan oyuna girdi.

Oynadığı dakika başına gol atma istatistiğinde lig tarihine geçen yıldız forvet, 78 dakikada bir gol atma başarısı göstererek ligin en iyi 8'inci performansını gösterdi.

Lig tarihinde ilk 7 sıranın tamamında ise Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun İspanya'da geçirdiği başarılı sezonlar yer alıyor.