Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda lider Norveç Estonya'yı konuk etti.
SORLOTH VE HAALAND'DAN 12 DAKİKALIK RESİTAL
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında Norveç, Sörloth ve Haaland'ın 12 dakika içerisinde attığı 4 golle maçı kopardı.
Sörloth 50 ve 52'inci dakikalarda ağları havalandırırken peşine sahneye çıkan Haaland 56 ve 62'de attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Estonya'nın tek golü ise 64'te Robi Saarma'dan geldi.
NORVEÇ 7'DE 7 YAPTI
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Norveç 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti. Estonya ise 4 puanda kaldı.