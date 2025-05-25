Sörloth’dan son maç şovu: 30 dakikada hat-trick!

İspanya LaLiga'nın 38'inci ve son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Girona'yı 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken 62. dakikada oyuna giren Norveçli golcü Sörloth, 68'de gol perdesini açtı. 87. dakikada Clement Lenglet ile farkı 2'ye çıkaran Atletico Madrid, 90 ve 90+3'te Sörloth'un golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 76 yapan Atletico Madrid, sezonu 3. sırada tamamladı. Girona ise 41 puanda kaldı ve 16. sırada sezonu bitirdi.
Ligde son 4 maçta 2 hat-trick yapan Alexander Sörloth, 20 golle LaLiga gol krallığı yarışını 4. sırada noktaladı.