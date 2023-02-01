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Vedat Yenerer soru çalarak doçent, Prof. ve kurmay subay olanları açıkladı

Gazeteci yazar Vedat Yenerer, soru çalarak doçent, profesör ve kurmay subay olanların ayıklanması için sınava tabi tutulmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:10
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Soru çalarak doçent, Prof. ve kurmay subay olanları Vedat Yenerer açıkladı

Vedat Yenerer soru çalarak doçent, Prof. ve kurmay subay olanları açıkladı
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Millet İttifakı’na çağrıda bulunan gazeteci yazar Vedat Yenerer, seçimin kazanılması durumunda ilk yapılması gerektiğini düşündüğü maddeyi açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vedat Yenerer, 20 yılı aşkın AKP iktidarının son 15 yılına gönderme yaparak, bu dönemde doçent, profesör ve kurmay subay olanların sınava tabi tutulması gerektiğini açıkladı.

Vedat Yenerer, yeterlilik sınavının yapılmasını ve bu sayede soru çalara bir yerlere gelenlerin ayıklanması gerektiğini dile getirdi.

Vedat Yenerer’in paylaşımı şu şekilde:

"Millete bir gelecek vaadiniz varsa,

son 15 yılda Doç. ve Prof. ünvanı alan tüm akademisyenleri

yeterlilik sınavına tabi tutun.

Ak ve kara çıksın otaya.

İddia ediyorum, en az %80'i 100 üzerinden 40 bile alamaz.

Kurmay subaylar da bu sınavlara dahil edilmeli.

Hepsi görevde..."

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E
1.02.2023 15:30
Kesinlikle doğru çalıntı veya para ile alınan tezlerle olanlar çok bu kadar prof. Doçent olupta bilim va bilim makalesi üretilmiyorsa burada sorun vardır  
 
Hak - Adalet - Güçlü Devlet
1.02.2023 15:28
Kesinlikle katılıyorum, tarikatı, fetöcüsü kimler kimler eğitim sisteminde, askeriyede, sağlıkta kimler bilim yuvalarında yer tuttu. Devletin bütün irinlerinin akıtılması temizlenmesi lazım.  
 
SAPERE ANDİ
1.02.2023 15:28
Hayırdır vedat bey. Bizim bildiğimizi sizde biliyorsunuz. Daha fazla bilgin varsa bizde bilelim. Gocunduğun nedir. Söyleeee.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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