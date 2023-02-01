Vedat Yenerer soru çalarak doçent, Prof. ve kurmay subay olanları açıkladı

Millet İttifakı’na çağrıda bulunan gazeteci yazar Vedat Yenerer, seçimin kazanılması durumunda ilk yapılması gerektiğini düşündüğü maddeyi açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vedat Yenerer, 20 yılı aşkın AKP iktidarının son 15 yılına gönderme yaparak, bu dönemde doçent, profesör ve kurmay subay olanların sınava tabi tutulması gerektiğini açıkladı.

Vedat Yenerer, yeterlilik sınavının yapılmasını ve bu sayede soru çalara bir yerlere gelenlerin ayıklanması gerektiğini dile getirdi.

Vedat Yenerer’in paylaşımı şu şekilde:

"Millete bir gelecek vaadiniz varsa,

son 15 yılda Doç. ve Prof. ünvanı alan tüm akademisyenleri

yeterlilik sınavına tabi tutun.

Ak ve kara çıksın otaya.

İddia ediyorum, en az %80'i 100 üzerinden 40 bile alamaz.

Kurmay subaylar da bu sınavlara dahil edilmeli.

Hepsi görevde..."