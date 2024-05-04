Soru sormak için 2 milyon TL verdiler

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 20 Mart’ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “Kurumsal Performans Analizi ve Teşkilat Yapısı Öneri Çalışmalarının Hazırlanmasına İlişkin Teknik Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi” adı altında pazarlık usulüyle ihale düzenlendi.

Seçimlerin ardından 1 Nisan sabahında ise Protekyapı Mimarlık isimli şirket ile 2 milyon 29 bin TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

SEÇİM SABAHI İMZALADILAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyon TL’lik danışmanlık ihalesine tepki gösteren Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise yaptığı açıklamada, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin seçime 10 gün kala yaptığı, seçimin sabahına da sözleşme imzaladığı ihale her şeyden öte etik değildir. Acaba belediyeyi pazarlık usulü yöntemle acele bir şekilde ihale yapmaya sevk eden sebep nedir?” diye konuştu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin borçlarıyla ilgili yaşanan tartışmaların yanı sıra, el değiştirmeyen belediyelerin borçları da gündemde. 20 yıldır AKP tarafından yönetilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki GASKİ'nin toplam borcunun 15 milyar TL'ye ulaştığı öğrenildi.

AKP'li Fatma Şahin'in liderliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, satış rekoru kırdı. Şahin, belediyenin milyonlarca liralık arsalarını tek tek satışa sundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay Şehitkamil ilçesindeki 5 bin 480 metrekare büyüklüğündeki arsasını satışa çıkardı. İmar planlarına konut alanı olarak işlenen arazinin muhammen bedeli (en düşük bedel) 100 milyon 24 bin TL olarak belirlendi.

2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan AKP'li Fatma Şahin, göreve başladığı günden bu yana belediyenin bin 227 arsasını satışa çıkardı.