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Meral Akşener depremzede çocukla ebelemece oynadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremzede bir çocukla ebelemece oynadı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük ilgi gördü. 

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:05
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Sosyal medya Akşener'in depremzede çocukla ebelemece oynamasını konuşuyor

Meral Akşener depremzede çocukla ebelemece oynadı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in depremzede bir çocukla ebelemece oynaması sosyal medyada gündem oldu. 

İYİ Parti lideri Akşener'in depremzede çocukla oyun oynadığı o anlar çok beğenildi, büyük ilgiyle izlendi.

AKŞENER EBELEMECE OYNADI

İYİ Parti liderinin küçük bir çocukla ebelemece oynarken heyecanlı ve neşeli anları dikkat çekti. Akşener buradaki çocuklara bir de söz verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arap Aile Yaşam Merkezi’ne giderek burada kalan depremzedeleri ziyaret etti. Akşener, önce depremzedelerin sorunlarını dinledi, daha sonra depremzede çocuklarla sohbet etti ve onlarla oyun oynadı. Bir çocuğun doğum gününü hatırlatması üzerine Akşener, çocuklara toplu bir doğum günü kutlaması yapmaya söz verdi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası evlerini terk ederek Ankara’ya gelen depremzedelerin bir kısmı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Arap Aile Yaşam Merkezi’nde kalıyor. Merkezde kalan yaklaşık 2 bin 700 depremzedenin ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Öte yandan, Meral Akşener’in deprem bölgesine ziyaretleri de devam edecek. Akşener, cumartesi günü Hatay'da, pazar günü Kahramanmaraş'ta ve pazartesi günü de Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.

 

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