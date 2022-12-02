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Yoğun sosyal medya kullanımı yoksullukla ilgili. Uzmanı açıkladı

Bilim insanları aşırı sosyal medya kullanımını yoksullukla ilişkilendirdi. Maddi durumu iyi olmayanların sosyal medyayı daha aktif kullandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:47
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Sosyal medya bağımlılığının maddi durumla ilgili olduğu ifade edildi

Yoğun sosyal medya kullanımı yoksullukla ilgili. Uzmanı açıkladı
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Bilim insanları gençlerde sosyal medya bağımlılığının yoksullukla ilişkili olduğunu kanıtladı.

Information, Communication and Society adlı dergide yayımlanan araştırmada düşük gelirli aileden gelen ergenlerin, sosyal medya bağımlılığını gösteren davranışları gösterme ihtimalinin daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmada aralarında Türkiye'nin de olduğu 43 ülkeden 179 bini aşkın öğrenci incelendi.

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullanmadığında kötü hissetme, daha az kullanmayı deneyip başaramama, olumsuz duygulardan kaçmak için kullanma gibi davranışlardan en az 6'sı olan çocukların sorunlu sosyal medya kullanımı sergilediği belirtti.

Sosyal medyada anket dolduran çocukların maddi durumları da analiz edildi.

Bulgular, daha yoksul ergenlerde sorunlu sosyal medya kullanımı ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti. Uzmanlar sorunun, ekonomik eşitsizliğin daha fazla olduğu okullardaki gençlerde daha yaygın olduğunu açıkladı.

Sosyal medya kullanımıyla gelir eşitliği arasındaki bağlantı, sadece ailesinin kendisine az destek verdiğini söyleyen gençlerde görüldü.

Araştırma ekibi bulguların arkasındaki nedenlerden biri olarak, yoksul gençlerin fotoğraf ve videoları statü ve güçle eş tutukları için paylaşmaya daha yatkın olmasını düşünüyor.

Araştırmacılar yaptığı çağrıda "Eşitsizlikleri azaltmak ve ergenlerin sağlıksız sosyal medya kullanım davranışlarını kısıtlamak için adım atılmalı" dedi.

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