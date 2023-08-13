Sosyal medya fenomeni Aras Bulut İynemli'yi bakın nasıl tiye aldı

Sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, Atatürk dizisiyle ilgili soru sorulan dizinin baş rol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin, kaçamak cevap verip lafı ağzında gevelemesini tiye aldı

Sosyal medya fenomeni Aras Bulut İynemli'yi bakın nasıl tiye aldı

Editör: Özlem KIRAL

Disney Plus'ta yayımlanması planlanan Atatürk dizisinin iptali büyük ses getirdi. Birçok ünlüden söz konusu karara tepki gelirken, dizinin başrolü Aras Bulut İynemli’nin yorumu merak uyandırdı.

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Oyuncudan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Oyuncu, "Atatürk'ün dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Oyuncunun konu hakkında başka soru almaması üzerine sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, İynemli'yi tiye aldı.

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Abartı hareketler, aceleci tavırlar ve mimikleriyle canlandırma yapan sosyal medya fenomeninin videosu kısa sürede çok izlendi.

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ARAS BULUT İYNEMLİ NE DEMİŞTİ?

"Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim." diyen ünlü oyuncu "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü"

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