Sosyal medya fenomeni Jahrein'e beraat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni Jahrein'e beraat

Müstehcenlik ve çocuk tacizi suçlarından hapis yatan sosyal medya ünlüsü 'Jahrein' beraat etti.

Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, 29 gün cezaevinde kaldı. Beraat kararını avukatı sosyal medyadan duyurdu.

Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, "Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır." açıklamasını yaptı.

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