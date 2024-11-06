Sosyal medya fenomeni Jahrein'e beraat

Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, 29 gün cezaevinde kaldı. Beraat kararını avukatı sosyal medyadan duyurdu.

Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, "Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır." açıklamasını yaptı.