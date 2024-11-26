Sosyal medya fenomeni Marlena Velez hırsızlıktan hapse atıldı

Florida’nın Cape Coral kentinde yaşayan 22 yaşındaki Marlena Velez, sosyal medya içerik üreticiliği kariyerinde beklenmedik bir skandalla gündeme geldi.

Velez, Target mağazasında gerçekleştirdiği hırsızlık nedeniyle 21 Kasım’da tutuklandı. Cape Coral Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında gerçekleşen olay sırasında Velez’in indirimli ürünler yerine farklı barkodlar okutarak daha ucuz fiyatlarla ödeme yaptığı iddia edildi. Hırsızlık sonucu mağazadan 500,32 dolar değerinde ev eşyası ve kıyafet çaldığı belirtildi.

Polis, şüphelinin kimliğini mağaza güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve sosyal medyada yayımladığı bir TikTok videosu aracılığıyla tespit etti. Velez, olay günü Target mağazasında alışveriş yaparken çektiği görüntüleri TikTok hesabında paylaşmıştı. Videoda bir Stanley termos, kozmetik çantası ve süt-kurabiye seti gibi ürünler alırken görülen Velez, bu eşyaları aracıyla taşırken de kayıt altına alınmıştı. Polis, bu videoyu ve mağaza güvenlik kayıtlarını karşılaştırarak Velez’in kimliğini doğruladı.

2018’den bu yana TikTok ve Instagram platformlarında içerik üreten Velez, özellikle ev dekorasyonu ve moda alanında çektiği videolarla tanınıyordu. TikTok’ta 356 bin takipçiye ulaşan Velez, 2023’te bir videosunda, yalnızca tek bir gönderiden elde ettiği gelirin erkek arkadaşının aylık kazancına eşit olduğunu ifade etmişti.

Velez, bir TikTok gönderisinde takipçilerine “Kendinize inanın, o zaman başkaları da size inanır” mesajını vererek içerik üretiminde cesaretli olunması gerektiğini söylemişti. Ancak, bu olayın ardından Instagram hesabı kapatılırken, TikTok’taki birçok içeriği de yayından kaldırıldı.

Hakkında “küçük hırsızlık” suçlamasıyla dava açılan Velez, kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme kayıtlarında henüz bir savunma ya da avukat bilgisi yer almadığı öğrenildi.