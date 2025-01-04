Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, seyahat ettiği uçakta türban takarak seyahat etmiş ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Övüç, dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un ayaklarına kapanarak özür dilemişti. Ünlü fenomen bu kez uçakta kafasına türban takarak bir paylaşım yaptı. Övüç Türban taktığı anları "İstanbul geliyore. Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" mesajıyla paylaştı.

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GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta başörtü takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

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