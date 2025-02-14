Sosyal medya fenomeni 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı

Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.
14 Şubat için sosyal medya hesabından ilan veren Merve Taşkın, "14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımıyla büyük tepki çeken Taşkın, vatandaşlar tarafından CİMER'e şikayet edilmişti.
Taşkın yaptığı paylaşımda şunları söylemişti,
“14 subatta yalniz olanlara “aksam yemegi” icin kiz arkadas olabilirim
-Ucret: 400.000₺
-Ozelliklerim:
1-) Konuskanim, bolca sohbet edebiliriz
2-) Guzelim, disariya benimle iyi bir imaj olusturabilirsin
3-) Turkiyede taniniyorum, kendi icinde egonu tatmin edebilirsin
4-) Beklediginden daha zekiyim bol bol sasiracaksin
Bonus: Manipulasyon yetenegim fazladir dikkat et asik olma
Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacin varsa bu konuda da baya iyiyimdir
Bonus3: Mutevaziyimdir”
14 subatta yalniz olanlara “aksam yemegi” icin kiz arkadas olabilirim— Merve Taşkın (@mervetasskin) February 12, 2025
-Ucret: 400.000₺
-Ozelliklerim:
1-) Konuskanim, bolca sohbet edebiliriz
2-) Guzelim, disariya benimle iyi bir imaj olusturabilirsin
3-) Turkiyede taniniyorum, kendi icinde egonu tatmin edebilirsin
4-)…