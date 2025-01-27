Sosyal medya fenomeninden duygusal itiraf: "Keşke daha önce cesaret etseydim"

Sophie Elise, ilk sezaryen planını 2 Mayıs olarak belirlemiş olsa da, doğum tarihini iki hafta erkene aldı. Bu kararını, "Artık dayanamıyordum, yorgundum ve sabırsızdım" sözleriyle dile getirdi. St. Olavs Hastanesi’nin kendisine sağladığı destekten övgüyle bahseden Isachsen, tıbbi ekibin anlayışlı yaklaşımı sayesinde süreçten memnun kaldığını belirtti.

Sophie Elise, bu sürecin ardında, gençlik yıllarında yaşadığı cinsel saldırıların izleri olduğunu açıkça ifade etti. İlk saldırıyı henüz ergenlik çağında yaşadığını paylaşan influencer, bu deneyimlerin hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle açıkladı:

Günlük hayatımı çok etkilediğini düşünmemiştim. Ancak bu travmanın etkilerinin, ilişkilerimde ve kararlarımda kendini gösterdiğini fark ettim.

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DENEYİMLERİ

Doğumdan önceki gün spor salonuna gittiğini ve partneri Vegard Jørstad ile bir tartışma yaşadığını anlatan Sophie Elise, "Hormonlarım nedeniyle oldukça duygusaldım, ama ertesi gün oğlumuzu kucağımıza alacağımızı bilmek her şeyi unutturdu" dedi. Çiftin oğulları Helmer’in doğumunun ardından Sophie Elise, sosyal medyada hem zorlu hem de keyifli anılarını paylaşmaya devam etti.

Sophie Elise, önceki dönemlerdeki ilaç bağımlılığı ve travmaları hakkında da sık sık açıklamalarda bulunarak, yaşadığı zorluklarla nasıl başa çıktığını anlatıyor. "Bu zorluklar, paylaşım yaparak hem kendime hem de benzer şeyler yaşayan insanlara umut olabilmek için bir fırsat" diye ekliyor.