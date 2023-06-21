Sosyal medya gençlerin ruh sağlığı için derin risk oluşturuyor

Editör: Ali Öncü

ABD Başhekimi Dr. Vivek Murthy, çocuklar ve gençler arasında sosyal medya kullanımı için daha güçlü kurallar getirilmesi çağrısında bulundu. Platformların gençlerin ruh sağlığı için "derin bir risk" olarak tanımladığı durumu oluşturabileceğine dair büyüyen bir araştırma grubuna işaret etti.

Salı günü yayınlanan raporda Murthy, teknoloji şirketlerini ve milletvekillerini Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformlardaki "bağımlılık yapan uygulamalardan ve aşırı ve uygunsuz içerikten" gençleri korumak için politikalar formüle ederek "acil önlem" almaya çağırdı. Sosyal medya kullanımına ilişkin mevcut yönergelerin medya platformları tarafından şekillendirildiğini ve yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Murthy, 25 sayfalık danışma belgesinde, "Çocuklarımız ve ergenlerimiz, sosyal medyanın etkisinin tam boyutunu öğrenene kadar yıllarca bekleme lüksüne sahip değiller" dedi.

Belgede ayrıca, ebeveynlere çocukları için "teknolojiden arındırılmış bölgeler" oluşturmalarını ve sosyal medya kullanımı hakkında daha kesin araştırmalar ortaya çıktıkça cihazlarıyla sağlıklı ilişkiler modellemeleri tavsiye edildi. Rapor, gençleri çevrimiçi olarak derin kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçınmaya ve taciz veya zorbalığa uğramaları durumunda güvenilir yetişkinlerden yardım almaya çağırdı.