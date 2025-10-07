Sosyal medya şovu bitti! Böyle ünlü olana 180 bin TL ceza

Bir sosyal medya paylaşımı, anlık şöhret getirirken, yarın ödenmesi gereken bir faturaya dönüşebilir. TBMM'de görüşülmeye başlanan kanun teklifi, drift yapan bir sürücünün videosunu paylaşmasını 180 bin liralık bir cezaya dönüştürebilir. Bu düzenleme, trafikteki kuralsızlığın sonunu mu getirecek, yoksa sürücüleri daha temkinli mi kılacak?

DİJİTAL GÖSTERİLER, GERÇEK CEZALARA DÖNÜŞÜYOR

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, trafikteki ihlalleri sosyal medya üzerinden teşvik eden paylaşımlara ilk kez özel bir yaptırım getiriyor. Buna göre, karayolunda yarış düzenleyen, drift yapan, makas değiştirerek tehlikeli manevralar gerçekleştiren, ters yönde araç kullanan, şerit ihlali yapan veya ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücüler, bu hareketleri videoya çekip sosyal medyada paylaşarak övmeleri halinde 25 bin lira idari para cezasıyla karşılaşacak. Teklifin detaylarında, bu tür ihlallerin görüntülerini alenen yaymak ve trafik kurallarını hiçe saymayı marifet gibi sunmak, doğrudan yasaklanıyor. Bu düzenlemenin genç sürücüler arasında yaygınlaşan "sosyal medya şovculuğu"nu frenleyeceğini öngörülüyor.

Ayrıca, aracında yüksek sesle müzik çalan, motor gürültüsü çıkaran veya konvoy halinde trafik güvenliğini riske atan sürücülerin bu anları sosyal platformlarda paylaşması da aynı cezayı tetikleyecek. 25 bin liralık para cezasının yanı sıra, ihlal edenlerin ehliyetleri bir ay süreyle geri alınacak. Bu madde, özellikle gece saatlerinde sosyal medyada viral olan konvoy videolarının yol açtığı kazaları hedef alıyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, son bir yılda sosyal medya kaynaklı trafik ihlalleri yüzde 30 oranında artarken, bu teklifin caydırıcılık etkisi yaratması bekleniyor.

TEHLİKELİ HAREKETLERE AĞIR FATURALAR

Teklifin en dikkat çeken unsurlarından biri, ihlallerin niteliğine göre cezaların katlanarak artması. Örneğin, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46 kilometrenin üzerinde aşan sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle el konulacak. Bu, özellikle kentsel alanlardaki hız kamçılama vakalarına karşı sert bir önlem olarak tasarlanmış. Drift veya makas atma gibi yüksek riskli davranışlar sergileyen ve bunları paylaşanlara ise 46 bin ile 180 bin lira arasında değişen para cezaları uygulanacak. Bir drift videosunun paylaşılması, sadece anlık heyecan yerine uzun vadeli mali yük getirebilir.

Trafikteki saldırganlıklara da el atılıyor. Başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inip diğer sürücüye fiziksel müdahalede bulunanlara 180 bin lira ceza kesilecek. Bu düzenleme, yol kavgalarının sosyal medyada yayılmasını da engellemeyi amaçlıyor. Seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere ise 5 bin lira idari para cezası öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, bu tür ihlallerin yılda binlerce kazaya yol açtığı vurgulanıyor.

ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCULU SÜRÜCÜLERE SIFIR TOLERANS

Kanun teklifi, alkol ve uyuşturucu kullanımına ilişkin cezaları da güncelliyor. Kan alkol oranı 0,50 promilin üzerinde tespit edilen sürücülere 25 bin ile 50 bin lira arasında para cezası verilecek. Uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara ise doğrudan 150 bin lira ceza uygulanacak. Bu maddeler, gece kulüplerinden çıkan sürücülerin sosyal medyada paylaştığı "gece sürüşü" videolarını da kapsıyor. Ehliyet iptali ve araç trafikten men gibi ek yaptırımlar da devreye girecek.

Plaka manipülasyonuna karşı da sıkı önlemler alınıyor. Aracının plakasını kapatan veya harf ile rakamda değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası öngörülüyor. Bu, kaçak veya modifiye araçların sosyal medya üzerinden sergilenmesini zorlaştıracak bir adım.