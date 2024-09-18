'Sosyal medya yasaklanmalı mı?' anketinde sürpriz sonuç

Metropoll Araştırma kurucusu Sencar, sosyal medya yasakları ile ilgili gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını paylaştı.

28 şehirde 10-17 Ağustos tarihleri arasında 1.500 kişiyle gerçekleştirilen ankette seçmene "Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" sorusu soruldu.

Sencar, sosyal medya hesabından "Halkımızı tanımakta özellikle politikacılar için büyük fayda var. Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor" notuyla anket sonuçlarını paylaştı.

AKP SEÇMENİ SOSYAL MEDYA YASAĞINA "EVET" DEDİ

İYİ Parti seçmeni, yasaklara en yüksek oranda hayır yanıtını verirken, yasaklara en çok “evet” yanıtını veren seçmen ise AKP seçmeni oldu.

Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" anketindeki oranlar şu şekilde,

AKP: Yüzde 62,7 EVET

Yüzde 32,8 HAYIR

CHP: Yüzde 24,4 EVET

Yüzde 71,0 HAYIR

MHP: Yüzde 54,6 EVET

Yüzde 43,1 HAYIR

İYİ PARTİ: Yüzde 18,5 EVET

Yüzde 72,7 HAYIR

DEM PARTİ: Yüzde 34,9 EVET

Yüzde 64,3 HAYIR