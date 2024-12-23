Sosyal medyada çocuklar için yeni sistemin adı belli oldu Bakan Göktaş açıkladı

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Sosyal medyada çocuklar için yeni sistemin adı belli oldu Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımında yeni bir sisteme geçileceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak doğrudan bir platformun yasaklanmasını düşünmediklerini söyledi. Bakan Göktaş, dünya ülkelerinin 13-16 yaş altındakilerin sosyal medyada hesap açmasını sıkı denetim altına almayı tartıştığını hatırlattı.

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DİJİTAL KİMLİK UYGULAMASI

Bakan Göktaş çocuklar için uygulanacak sistemi "Sosyal medya platformları ve dijital oyun üreticilerinin kullanıcının çocuk olduğunu tespit etmesi için yaş doğrulama sistemi kurmalarını öngörüyoruz. Yani, "Dijital Kimlik" uygulamasını hedefliyoruz." sözleri ile açıkladı.

Sabah gazetesine konuşan "Kısıtlamada 16 yaş kriterini esas almakla birlikte uzman görüşlerini de alarak kademeli tespit edilmesini planlıyoruz. " dedi.

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