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Deprem provokasyonu yapan 25 kişi tutuklandı

Depremlerin ardından sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı değerlendirilen 874 hesap yöneticisinden 541'i hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 131 şüpheliden ise 25'i tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:18
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Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 25 şüpheli tutuklandı

Deprem provokasyonu yapan 25 kişi tutuklandı
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EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı değerlendirilen 874 hesap yöneticisinden 541'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 25'i tutuklandı.

76 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 76 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulması sağlandı. (AA)

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