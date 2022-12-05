Sosyal medyada kamyon arkasındaki bu yazı konuşuluyor

Siyasetin öncelikli gündem maddesi olan Türkiye'deki sığınmacı sorunu kamyon arkası yazılarına yansıdı. Çoğunlukla arabesk şarkı sözlerinin yazıldığı kamyon arkalarına bu kez ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili bir mesaj paylaşıldığı ifade edildi.

Gaziantep'te yazıldığı iddia edilen kamyon arkası yazısının Suriyeli sığınmacılara ilişkin mesajı dikkat çekti.

Şoförün yazdırdığı yazıda "Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim. Şimdi ise Suriyeliler" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O KAMYON ARKASI YAZISI

ZAFER PARTİLİ ÖZDAĞ DA YANIT VERDİ

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu fotoğrafa sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Şoförün yazdırdığı o sözleri Twitter'dan paylaşan Özdağ, "Birlikte yollayacağız sevgili kamyoncu kardeşim" ifadelerini kullandı.