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Sosyal medyada kamyon arkasındaki bu yazı konuşuluyor

Gaziantep’te bir kamyoncu aracının arkasına “Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim. Şimdi ise Suriyeliler” yazdırdı. Bu görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Zafer Partili Özdağ da bu paylaşıma tepkisiz kalmadı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:30
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Sosyal medyada kamyon arkasına yazılan “Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim. Şimdi ise Suriyeliler” yazısı dikkat çekti

Sosyal medyada kamyon arkasındaki bu yazı konuşuluyor
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Siyasetin öncelikli gündem maddesi olan Türkiye'deki sığınmacı sorunu kamyon arkası yazılarına yansıdı. Çoğunlukla arabesk şarkı sözlerinin yazıldığı kamyon arkalarına bu kez ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili bir mesaj paylaşıldığı ifade edildi.

Gaziantep'te yazıldığı iddia edilen kamyon arkası yazısının Suriyeli sığınmacılara ilişkin mesajı dikkat çekti.

Şoförün yazdırdığı yazıda "Önceden nereye baksam sen vardın sevgilim. Şimdi ise Suriyeliler" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O KAMYON ARKASI YAZISI

ZAFER PARTİLİ ÖZDAĞ DA YANIT VERDİ

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu fotoğrafa sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Şoförün yazdırdığı o sözleri Twitter'dan paylaşan Özdağ, "Birlikte yollayacağız sevgili kamyoncu kardeşim" ifadelerini kullandı.

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Cem
5.12.2022 15:37
Seksen milyon nederse desin tek adamin dediği oluyor.bu ucube sistem bu yüzden getirildi feto sayesinde.gitsin Suriyeliler  
 
Alper
5.12.2022 15:35
Anlamıyorlar ülkemizi yöneten zihniyet.yada sorun yokmuş gibi davranıyorlar.artik misafirlik bitti.gitsin suriyeliler.yeter artık.cok seven onlarla gitsin  
 
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