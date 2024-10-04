Sosyal medyada tepki çeken sahne! Erkekle öpüştüğü için Zuhal'le yapmadığını bırakmadı

ATV’nin yeni dizisi Karadut, ilk bölümünden itibaren gündemde. Aşk, aile ve ilişkilerin yer aldığı dizide Zuhal karakterinin hayatına odaklanmıştık.

BAKİRE SAHNESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Zuhal karakterinin kardeşiyle yaşadığı "çılgın bakire" diyaloğu da gündeme bomba gibi düşmüştü.

ÖPÜŞTÜĞÜ İÇİN MEZARDAN TOPRAK YEDİRDİ

Yeni dizi 3. Bölüm fragmanındaki toprak yedirme sahnesiyle gündeme geldi. Annesinin ölümüne sebep olduğunu iddia ettiği baba Çetin Zuhal'i Tayfun'la öpüşürken gördü. Kızını bir erkekle öpüşürken gören Çetin çileden çıkıp Zuhal'i annesinin mezarlığına götürdü. "Senin krini ancak toprak temizler" diyerek Zuhal karakterine toprak yedirdi. Bu sahne ise tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyadan gelen yorumlar şu şekilde: