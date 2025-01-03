Sosyal medyada yasadışı silah reklamları yayılıyor

Facebook ve Instagram, "yakıt filtreleri" adı altında, aslında silah susturucularını tanıtan yüzlerce reklamla gündemde. Yasadışı olan bu ürünler, ABD'deki federal yasalarla çelişiyor ve bu tür reklamlar, sosyal medya platformlarında uzun süredir yayılmaya devam ediyor.

Meta'nın reklam politikalarına rağmen, bu reklamlar hala etkili bir şekilde hedef kitleye ulaşmakta. Özellikle, "yakıt filtreleri" olarak tanıtılan bu ürünler, basitçe silah susturucusuna dönüştürülebiliyor. Reklamlarda, yasal düzenlemelerden kaçınılması gerektiği ve bu tür ürünlerin yasal olmadığı belirtilmeden satışa sunuluyor.

ABD federal yasalarına göre, susturucuların satın alınabilmesi için, bir arka plan kontrolü, parmak izi ve belirli bir ücretin ödenmesi gerekmekte. Ancak, bu reklamlar, bu önemli yasakları göz ardı ediyor.

Meta, WIRED'a yaptığı açıklamada, reklamlara yönelik müdahale yapıldığını belirtse de, aynı reklamlar hızla yeniden yayılmaya başladı. Ayrıca, bu reklamlar, ABD Savunma Bakanlığı tarafından da dikkatle izleniyor. Pentagon’a yönelik reklamların hedef kitlesinde, askerlerin bulunduğu bir grup olduğu iddia ediliyor. Meta'nın güçlü reklam araçları, bu tür hassas hedef kitlelere ulaşılmasını sağlıyor.