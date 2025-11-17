İnternette “dijital suç pazarına erişilebildiği” iddiaları üzerine yapılan araştırma sonuçları şok etti. Bazı dijital platformlarda para karşılığında “tetikçi”, “insan taşıma”, “silah temini”, “para karşılığı darp”, “yasadışı bahis için banka hesabı kiralama” ve “araç kaçakçılığı” gibi başlıklarla ilanlar verildiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, hesaplardan bazıları “Para karşılığı silahla saldırı” adı altında "tetikçilik hizmeti" sunuyor. Hesaplardaki “Kullanılacak silahların kimden? Dükkan mı kurşunlanacak yoksa şahıs mı?” soruları dikkat çekerken, verilen “işin fiyatının 530 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında değiştiği” şeklindeki yanıtlar gündem oldu.

T24'ten Mehmet Duran Boztepe'nin haberine göre başka hesapta da “yaralama, kol bacak kırma” adı altında "darp hizmeti" sunuldu. “Kol bacak kırmak” için 25 bin TL fiyat verdiğini söyleyen hesap, "hedef" için isim, soy isim ve fotoğraf istedi.

Çeşitli platformlarda “yeni nesil suç örgütleri” adlarıyla yapılan aramalarda, doğrudan “her ilde suikast”, “mekan kurşunlama”, “her iş yapılır” gibi anahtar kelimelerle onlarca paylaşım bulunabiliyor.

İNSAN TİCARETİ

İnternette yapılan başka bir aramada ise “geçiş garantili” ifadesiyle paylaşılan insan kaçakçılığı ilanına, ulaşıldı. Türkiye üzerinden Bosna Hersek’e havayoluyla ulaşım sağlandıktan sonra “Almanya’ya ait hizmet görev aracıyla” Avrupa’nın her yerine geçiş vaat eden bu hesap, kişi başı 4 bin 500 Euro talep etti. İlan sahibinin, “işin yüzde 100 garantili olduğunu”nu söyleyerek 14 yıllık tecrübe notu düşmesi dikkat çekti.