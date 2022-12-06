Vatandaş 1 TL istedi Suriyeli dilenci 5 TL verdi. Dilencileri bile bizim gençlerden iyi durumda

Enflasyon Türk halkının alım gücünü her geçen gün düşürürken, ülkedeki sığınmacı sorunu da her geçen gün artıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise gündem oldu. Videoda dilenci ile vatandaş arasında yaşananlar viral oldu.

Oturduğu yerde önünden geçen Suriyeli dilenciden 1 lira isteyen genç, dilenci kadının kendisine 5 lira vermesi karşısında şaşırdı.

Videoyu kaydeden kişi 5 lirayı aldıktan sonra dilenci kadını çağırarak parasını geri verdi.

Kucağında bebeği olan Suriyeli dilencinin, gence hiç düşünmeden 5 lira verdiği o anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

Sığınmacıların, neredeyse her gün yaşanan skandallarla gündeme gelmesinin yanında; vatandaşlarda isyan ediyor. Öte yandan derinleşen ekonomik kriz vatandaşları zora sokmaya devam ediyor. Bir anne verdiği röportajda çocuğuna okula giderken 10 lira harçlık veremediğini açıklamıştı.O annenin söylediği sözler Türkiye'deki ekonominin durumunu bir kez daha açığa çıkardı.

Pazarda konuşan anne, "Benim iki çocuğum var. Biri üniversiteye gidiyor biri lise sona gidiyor. Gerçekten sabahleyin ben ona 10 lira harçlık veremedim" dedi.

Ayrıca her gün sokak röportajlarında gençler isyan ederek test kitabı bile alamadıklarını söylüyor. Durum böyleyken Suriyeli dilencinin çıkarıp 5 TL vermesi sosyal medyada gündem oldu.