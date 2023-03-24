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İlber Ortaylı’nın en mutlu günü! Sosyal medyada paylaştı

Tarih bilgisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:33
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Sosyal medyadan duyurdu! İlber Ortaylı’nın en mutlu günü

İlber Ortaylı’nın en mutlu günü! Sosyal medyada paylaştı
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Sosyal medyayı aktif kullanan ve birçok konuda yaptığı yorumlarla gündem olan medyatik tarihçi İlber Ortaylı, Instagram hesabından mutlu bir haber duyurdu.

Kızı ve torunlarıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlayan ünlü isim, mutlu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne'nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip oldu. Güzel günlerde hep birlikte olmaları dileğiyle.”

İlber Ortaylı'ya binlerce tebrik mesajı geldi.
 

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