Sosyal medyanın ünlü doktoru sahtekâr çıktı: Doktor değilmiş

Avustralya'da yaşayan 30 yaşındaki D.K. isimli bir kadın, kanser, HIV ve doğurganlık gibi konularda insanları yanılttı.

Kendisine doktor diyen ve TikTok’ta sağlık bilgisi paylaşan bir kadının sahte olduğu belirlendi.

Kadın, insanlara kanser, HIV ve doğurganlık hakkında yardım ettiğini söyleyerek onları kandırdı.

TikTok’ta sağlık konularında bilgilendirme yapan ve kendisini doktor olarak gösteren bir kadının yalan söylediği açığa çıktı.

Kadın, kanser, HIV ve doğurganlık gibi konularda insanlara yanlış yönlendirdi.

11 Ekim'de Sidney'deki Downing Merkez Mahkemesinde doktor kimliğine bürünme ve tıp uzmanı gibi davranma suçunu kabul etti.

Doktorluk paylaşımlarının korona virüs pandemisi sırasında başlayan kapanmalarda işini kaybedeceğinden korkmasıyla aklına geldiğini dile getiren D.K., iki yıl boyunca Topluluk Ceza İnfaz Kararı'na mahkum edildi ve 13.300 dolar (yaklaşık 369 bin 628 TL) para cezasına çarptırıldığı bildirildi.