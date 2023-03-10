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  • Tarkan "Acısı dün gibi içimde" diyerek son halini paylaştı. Sosyal medyaya geri döndü

Tarkan "Acısı dün gibi içimde" diyerek son halini paylaştı. Sosyal medyaya geri döndü

Deprem felaketlerinin ardından ara verdiği sosyal medyaya geri dönen Tarkan, takipçilerine, "Budur ruh halim bir süredir... Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların... Unutmayalım... Ben de sizleri özledim ama..." diyerek seslendi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:15
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Sosyal medyaya geri döndü! Tarkan "Acısı dün gibi içimde yaşananların" diyerek paylaştı

Tarkan ''Acısı dün gibi içimde'' diyerek son halini paylaştı. Sosyal medyaya geri döndü
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi.

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'da da hissedilen sarsıntılar sonrasında 46 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

"ACISI DÜN GİBİ İÇİMDE YAŞANANLARIN"

Ünlü şarkıcı Tarkan, yaşanan deprem felaketlerinin ardından paylaşımda bulundu. Sosyal medyaya geri dönen Tarkan, yeni fotoğrafını yayınladı.

Tarkan, duygularını gönderisine not düştüğü, "Budur ruh halim bir süredir... Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların... Unutmayalım..." sözleriyle ifade etti. 'Megastar', ayrıca takipçilerine, "Ben de sizleri özledim ama..." diyerek seslendi.

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