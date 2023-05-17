Sosyal medyayı karıştıran 'Orhan Gencebay öldü' iddiası. Oğlundan açıklama geldi

Zaman zaman sosyal medya üzerinden ünlü isimlerin öldüğüne dair iddialar ortaya atarak dikkat çekmeye çalışan hesaplar oluyor. Bu tarz bir ölüm iddiası bu defa Orhan Gencebay için ortaya atıldı.

Sosyal medyayı karıştıran 'Orhan Gencebay öldü' iddiası. Oğlundan açıklama geldi

Sosyal medyada, Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bunun üzerine "Orhan Gencebay öldü mü?" sorusu gündem olurken oğlu Altan Gencebay'dan açıklama geldi.

OĞLU AÇIKLAMADA BULUNDU

Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada; babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

4 Ağustos 1944, Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir.

Beyaz Kelebekler grubunun da eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile 30 yılı aşkın bir süredir resmi birlikteliği devam etmektedir.

Oğlu Altan Gencebay hâlen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.

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