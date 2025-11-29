Ressam Sevinç Yıldız, Raif Dinçkök ile ilişkilerinin sona ermesinin ardından karnı burnunda bir fotoğrafını paylaşarak bebeğinin babasının ünlü iş insanı Raif Dinçkök’ün olduğunu ileri sürerek dava açmıştı.

Sevinç Yıldız’ın ‘İris’ adını verdiği kız çocuğu dünyaya geldi. Yıldız bebeğinin babasının iş insanı Raif Dinçkök olduğunu iddia etmişti.

BABALIK DAVASI AÇTI

Sevinç Yıldız, avukatı Serdar Tokdemir aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Raif Dinçkök’e ‘babalık’ davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi, Raif Dinçkök’ün küçük İris’in babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu talebi üzerine Sevinç Yıldız, İris ve Raif Dinçkök, Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA örneği verdi.

RAİF DİNÇKÖK’ÜN BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Raporda, Raif Dinçkök’ün yüzde 99.99 1 yaşındaki İris’in babası olduğu tespit edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “İris’e ait DNA profili ile anne Sevinç Yıldız ve baba olduğu iddia edilen Raif Dinçkök’e ait DNA profillerinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre Raif Dinçkök’ün, yüzde 99.99 ihtimalle küçük ‘İris’in biyolojik babası olabileceği tespit edildi.”

KISIRLAŞTIRMA AMELİYATI OLMUŞTU

Yazarımız Müge Dağıstanlı Raif Dinçkök yaşadığı bu olaydan sonra psikolojik olarak çok kötü etkilendiğini bu sebeple de erkeklerin doğum kontrol yöntemi olarak bilinen ‘vazektomi’ (sperm kanallarının bağlanması) ameliyatı geçirdiğini köşesinde kaleme almıştı.

Dağıstanlı Raif Dinçkök’ün kanallarını bağlı olmadığı sürece baba olamayacağını yazmıştı.

İşte yazarımız Müge Dağıstanlı’nın köşe yazısı…