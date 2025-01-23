Sosyetenin semti Levent’te dram! Isınmak için yaktıkları mangal 2 kardeşin sonu oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş’ta prefabrik bir evde ısınmak için mangal sobası yakıp uyuyan iki kardeş ölü bulundu. Efe ve Mesut kardeşlerin mangal dumanından zehirlenerek hayatını kaybettikleri öğrenildi.

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 15.00 sıralarında Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki prefabrik evde kalan kağıt toplayıcı Efe Yıldız, Mesut Yıldız ve arkadaşları Hasan Aygun, iddiaya göre gece saatlerinde bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde içtikten sonra ısınmak için mangal sobada ateş yaktı.

Siirt’te 3 kardeş karbonmonoksit gazından zehirlendiSiirt’te 3 kardeş karbonmonoksit gazından zehirlendi

DUMANDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Uyuyan 3 arkadaştan Hasan Aygun, sabah saatlerinde duman kokusundan uyandı. Hareketsiz yatan iki kardeşi uyandırmak istedi. Ancak iki kardeşin hareket etmemesi üzerine Hasan Aygun, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.

POLİS EVDE BONZAİ KALINTILARI BULDU

Ayrıca ekiplerin evde yaptığı incelemede iki kardeşin yattıkları odada bonzai kalıntıları bulundu. Çalışmaların ardından iki kardeşin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Aygun ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sosyetenin semti Levent’te dram! Isınmak için yaktıkları mangal 2 kardeşin sonu oldu

Sosyetenin semti Levent’te dram! Isınmak için yaktıkları mangal 2 kardeşin sonu oldu

Sosyetenin semti Levent’te dram! Isınmak için yaktıkları mangal 2 kardeşin sonu oldu

Sosyetenin semti Levent’te dram! Isınmak için yaktıkları mangal 2 kardeşin sonu oldu

Sosyetenin semti Levent’te dram! Isınmak için yaktıkları mangal 2 kardeşin sonu oldu

Sosyetenin semti Levent’te dram! Isınmak için yaktıkları mangal 2 kardeşin sonu oldu

Son Haberler
Özbekistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı
Özbekistan Merkez Bankası yeni faiz oranını açıkladı
Çin'den hisse senetlerine büyük destek hamlesi
Çin'den hisse senetlerine büyük destek hamlesi
Trabzonspor transferde atağa kalktı: Rotayı İtalya’ya çevirdiler
Trabzonspor transferde atağa kalktı: Rotayı İtalya’ya çevirdiler
Brent petrol fiyatları düşüşte: ABD’nin petrol stokları artışta (23 Ocak 2025)
Brent petrol fiyatları düşüşte
Berlin Film Festivali’nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak
Berlin Film Festivali’nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak