Şota, 30 yıllık sırrını açıkladı!

Trabzonspor'un efsane ismi Şota Arveladze'nin yazdığı 'Stadlara Sığmayan Hayallerim' kitabı geçen ay Literatür yayınlarından yayınlandı. Bordo-mavili ekibin unutulmaz ismi, kitapta 1996 yılında kaçan şampiyonluktan Trabzonspor'dan ayrılış sürecine dair pek çok konuya parmak bastı.

Gürcü futbol efsanesi, kitapta Trabzon şehri hakkında 'İstanbul takımları ile sadece Trabzonspor başa baş mücadele edebiliyordu. Küçük bir şehir olmasına rağmen insanları çok iddialı ve başarıya açtı' ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK GÜÇLÜ BİR KİŞİLİĞE SAHİP

Bordo-mavili ekibin unutulmaz ismi, Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş için 'Çok güçlü bir kişiliğe sahipti. Trabzonspor'da çalışan kişinin de böyle olması gerekiyordu. Sabırlı ve istikrarlı adımlarla çok önemli işler başardı ve sonuçlarını da kısa sürede gördü. Her zamanda yanımda oldu. Hemen hemen beni hiç eleştirmez, hakkımda olumsuz yazan gazeteci ve taraftarlardan beni korurdu.' ifadelerine verdi.

SADRİ ŞENER TRABZON'DA KALMAMIZ İÇİN ÇABALADI

Gürcü efsane, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde kulübün başkanı olan Sadri Şener için ise şunları kaleme aldı:

"Tatil için bizi Bodrum'daki yazlığına davet etti. Sadri Bey'in oteli denize yukarıdan baktığı için Bodrum buradan çok güzel gözüküyordu. Tenis, deniz motosikleti, paraşüt, yat gezisi... Günümüzde bu anlattıklarım kimsenin tuhafına gitmiyor, ama o dönemde biz kendimizi cenette zannetmiştik.

Çok iyi bi ev sahibiydi. O günleri hiç unutamıyorum. Akşam yemeklerinde zaman zaman fikrimizi değiştirip Trabzon'da kalmamız için çabalıyordu ama gitme konusunda kararlıydık."

FENERBAHÇE MAÇINDA STRES ALTINDAYDIK

Kitabında 195-96 sezonunda Fenerbahçe'ye kaybedilen şampiyonluktan da bahseden Şota, kaçan şampiyonluk hakkında şu ifadeleri kullandı:

Vanspor maçında 13 şutumuz direkten döndü Fenerbahçe maçında aşırı stres altındaydık. Abdullah Ercan'ın golünden sonra stadın üzerimize düşeceğini zannettim. Devre arasında Şenol hocanın bize ne dediğini hatırlamıyorum.

Fenerbahçe maçında frikik pozisyonunda golü yiyeceğimizi hissettim. Fenerbahçe yenilgisi sonrasında 20 dakika boyunda direğin dibinde hareketsiz durdum. Stattan üç saat sonra çıkabildik.

TRABZON'DA HER İKİ KİŞİDEN BİRİNDE SİLAH VARDI, YAŞAMIN BİR KIPIRTISI YOKTU

Yolda her arabayı durdurup içindekileri kontrol ediyorlardı. Böyle kendinden geçmiş insan grubunu daha önce görmemiştim. Her an bize her şeyi yapabilirlerdi. Trabzon'da her iki kişiden birinde silah vardı. İkinci gün şehir ölüm sessizliğindeydi. Trabzon sokaklarında şahit olduğum sessizliği matem evinde bile göremezsiniz. Trabzon'da yaşamın bir kıpırtısı yoktu.

MEHMET ALİ YILMAZ DÖNEMİNDE HER ŞEY ALLAK BULLAK OLDU

Gürcü efsane Trabzonspor'dan ayrılış sürecinden de bahsederken Karadeniz ekibinden Mehmet Ali Yılmaz ve Yılmaz Vural nedeniyle ayrıldığını açıkladı. Mehmet Ali Yılmaz'ın başkan seçilmesinin ardından Trabzonspor'un güç kaybettiğini vurgulayan Şota, Yılmaz'ın kararıyla 'Süper Kupa' karşılaşmasında kadroya alınmadığını belirtti.

Şota, yaşananlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Ali Yılmaz'ın başkan seçilmesiyle farklı şehirlerden yöneticiler geldi ve Trabzonspor'da her şey allak bullak oldu. Beşiktaş'a kaybettiğimiz maçtan sonra Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Yaşlı gözleri hala gözümün önünde. O, beni kabul eden ve önemli bir futbolcu olmam için elinden gelen gayreti gösteren ilk kişiydi. Birbirimize sarıldık. İkimizde ağlayacaktık...

BAŞKAN BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Güneş'in ardından Yılmaz Vural getirildi. Trabzonspor, artık eski Trabzonspor değildi. Takımda her şey geriye gidiyordu. Kulüpte mali kriz yaşandı. Sözleşmemiz bitiyordu ve kimse bizle görüşmüyordu.

Yılmaz Vural ile kardeşimin arası iyi olmadığı için artık burada kalmak istemiyordum. Başkan Mehmet Ali Yılmaz bizimle görüşmek istemedi. Taraftarın beni desteklemesi Yılmaz Vural'ın hoşuna gitmiyordu.

MEHMET ALİ YILMAZ'IN İSTEĞİYLE BENİ KADROYA ALMADI, BURADA DAHA FAZLA DURAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM

Ligin son maçında beni oyundan çıkarttı. Süper Kupa maçında, başkanın isteğiyle beni kadroya almayarak beni cezalandırmak istedi. Sinirli bir şekilde menajerimi aradım ve burada daha fazla duramayacağımı söyledim."