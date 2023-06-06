Şov yapayım derken 7 bin TL'lik kuzuyu uçurumdan düşürdü

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, çekim için gittiği Mersin Gülek Kalesi’nde ayağının takılması sonucu bin 650 metreden 7 bin TL değerindeki kuzuyu düşürdü. Korkmaz, “Düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı” dedi.

Şov yapayım derken 7 bin TL'lik kuzuyu uçurumdan düşürdü

İHA'nın haberine göre, Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, sosyal medyayı aktif kullanarak Adana Kebabının tanıtımı için yoğun çaba harcıyor.

Ülkenin tarihi ve turistik mekanlarında Adana Kebap yapan Cihangir Korkmaz, son olarak Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda olan Gülek Kalesi’ne gitti.

AYAĞI TAKILDI

Uçurumun kenarında duruyor hissi veren kalede kuzu çevirme yapmak isteyen Korkmaz, aracından çıkarttığı kuzuyu uçurumun kenarına götürmeye başladı. Tam uçurum kenarına geldiğinde ayağı takılan Korkmaz, bin 650 metreden kuzuyu düşürdü. Kameraların kayıtta olduğu o anları Korkmaz, sosyal medyadan paylaştı.

“ÇEKİM YARIM KALDI”

Cihangir Korkmaz, “Biz her ay düzenli olarak Adana’nın kültürünü tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere gidiyoruz. Bu sefer de Gülek Kalesi’ne çıkmaya karar verdik. Kuzu çevirme yapacaktık. Ancak düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı. Tam kuzuyu götürürken ayağım takıldı ve kuzu elimden aşağı düştü. O anki korkuyla kuzumuz gitti. Çekimde yarım kaldı ve geri dönüp kuzu aldık” diye konuştu.

Öte yandan, Cihangir Korkmaz, videonun sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni almasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

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