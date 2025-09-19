Soygun müze kapattırdı. 1 ayda ikinci kez gerçekleşti. Köşeyi döndüler

Fransa, art arda yaşanan müze soygunlarıyla çalkalanıyor. Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, salı sabaha karşı profesyonel bir hırsız ekibinin hedefi oldu. Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’ne giren hırsızlar, yerli altın örneklerini çaldı. Müze yönetimi, soygunun titizlikle planlandığını ve hırsızların hedeflerini önceden belirlediğini belirtti.

Çalınan altınların maddi değeri 600 bin euro (29 milyon 263 bin TL) olarak açıklanırken, bilimsel ve kültürel kayıpların “Ölçülemez” olduğu vurgulandı. Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, BFM TV’ye yaptığı açıklamada, “Hırsızlar tesadüfen hareket etmedi, nereye gideceklerini iyi biliyorlardı,” dedi.

Güvenlik görevlilerinin fark ettiği soygun sonrası polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak hırsızlar, iz bırakmadan kaçmayı başardı. Galeri, yeni güvenlik önlemleri alınana kadar ziyaretçilere kapalı kalacak. Eylül başında Adrien Dubouché Ulusal Müzesi’nde 9,5 milyon euroluk Çin porseleni çalınmasıyla sarsılan Fransa, bir ayda ikinci büyük soygunla karşı karşıya.

1793’te kurulan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, dinozor fosilleri ve geniş mineral koleksiyonuyla dünyanın önde gelen bilim merkezlerinden biri. Yetkililer, artan soygunlara karşı müzelerde güvenlik sistemlerinin güçlendirileceğini duyurdu.P aris polisi, soygunların organize suç şebekeleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Uzmanlar, çalınan eserlerin karaborsada satılma ihtimaline dikkat çekiyor. Fransa Kültür Bakanlığı, müzelerin güvenliğini artırmak için acil bir eylem planı hazırlıyor.