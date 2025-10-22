Fransa’daki ünlü Louvre Müzesi’ndeki soygun dünya gündemindeki yerini koruyor. Başkent Paris'teki müze, 19 Ekim Pazar günü yaklaşık 88 milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç dahil toplam 9 parça mücevherin çalınmasının ardından soruşturma kapsamında kapatılmıştı. Fransız medyası, müzenin soygundan 3 gün sonra ziyarete yeniden açıldığını aktardı.

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.