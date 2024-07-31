Söylentileri kaldıramayan babadan esrarengiz ölüm! 4 gün sonra bulundu

Kaynak: İHA
Söylentileri kaldıramayan babadan esrarengiz ölüm! 4 gün sonra bulundu

Kuşadası'nda yaşayan ve 3 kız babası olan 55 yaşındaki Bayram Ali Koç, evine gelen bazı misafirlerin iddialarının ardından sırra kadem bastı. 4 gün süren yoğun aramalara rağmen izine rastlanmayan Koç, Adakule mevkiinde deniz dibinde, boynuna bağlı bir taş ile ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Koç'un esrarengiz ölümüyle ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ikamet eden Bayram Ali Koç, 3 kızının arkadaşlarını evinde ağırladı. Misafirlerin kendisi hakkında olumsuz yorumlar yaptığını öğrenen Koç, bu duruma dayanamayarak evini terk etti. Babaları bir süre eve dönmediği için endişelenen kızlar, babalarını bulmak için arama çalışmalarına başladı.

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Kızlarının cep telefonuna “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” şeklinde ses kaydı atan babaya 4 gündür ulaşılamıyordu.

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Akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç deniz dibinde boynunda taş bağlanmış vaziyette bir erkek şahıs cesedi görünce durumu yetkililere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile deniz dibindeki erkek ceset çıkarıldı.

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Cesedin 55 yaşlarındaki Kuşadası Belediyesi'nde çalışan Bayram Ali Koç'a ait olduğu tespit edildi. Denizden çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz adamın evine gelen misafirlerin söylentileri üzerine boynuna taş bağlayıp kendini denize atarak yaşamına son verdiği düşünülüyor.

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