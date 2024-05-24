Soylu 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' demişti. 73 sanıktan 72'si beraat etti

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Soylu 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' demişti. 73 sanıktan 72'si beraat etti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" olarak değerlendirdiği 'Bataklık' davasında 73 sanıktan 72'si beraat etti. Soylu’nun isimlendirdiği büyük operasyon resmen buhar oldu.

Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" olarak değerlendirdiği 'Bataklık' davası kapsamında yakalanan ve aralarında uyuşturucu baronları ile İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ve bazı polislerin de olduğu 73 kişi "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" ile "suç işlemek için örgüt kurmak" gibi çeşitli suçlarından yargılanıyordu.

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73 SANIKTAN 72'Sİ YARGILANDIKLARI SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davada 73 sanıktan 72'si, yargılandıkları suçlamalardan beraat etti.

Hazırlanan iddianamede uluslararası uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar cezalandırılmaları istenmişti.

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020 tarihinde uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olarak nitelendirdiği "Bataklık"ın başlatıldığını duyurmuştu.

ARALARINDA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DE VARDI

Yürürülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in de olduğu 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, örgüt liderleri olmakla suçlanan Nejat Daş ve Çetin Gören’in de aralarında olduğu 25 kişi tutuklanmıştı.

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