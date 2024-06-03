Soylu ile Erdoğan aynı karede

Özer Çiller için bugün Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Özer Uçuran Çiller'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedileceği de belirtildi.

Tansu Çiller cami avlusunda taziye için ayrılan bölümde taziye dileklerini kabul etti.

ERDOĞAN İLE SOYLU AYNI KAREDE

Erdoğan ile Soylu’nun aynı karede olması dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

CENAZEDEN FOTOĞRAFLAR: