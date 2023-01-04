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Süleyman Soylu İmamoğlu'nu AKP döneminin araştırılmasını talep etmediği için suçladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İBB’ye karşı yürütülen ‘terör soruşturması’ hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Soylu, İmamoğlu'nu AKP döneminin araştırılmasını kendilerinden talep etmediği için suçladı. 

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:30
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Soylu İmamoğlu'nu İBB'nin AKP döneminin araştırılmasını talep etmediği için suçladı

Süleyman Soylu İmamoğlu'nu AKP döneminin araştırılmasını talep etmediği için suçladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde İBB’ye karşı yürütülen ‘terör soruşturması’ hakkında konuştu. Soylu’nun görevini ihmal ettiğini söyleyen İmamoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. AKP döneminde İBB'ye alınan kişilerle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan İmamoğlu, yine AKP döneminde İBB'ye alınan törör iltisakli kişilerden 5'inin bombalı eklemlere de katıldığını belirtti. Açıklamalarını balgelerle destekleyen İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Soylu'dan yanıt geldi. "Önceki dönemlerin araştırılmasını isteyen CHP'li belediyeler var." diyen Soylu, İmamoğlu'nu AKP döneminin araştırılmasını kendilerinden talep etmediği için suçladı. 

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derken bunu söylemek istedim. Basın toplantısında arkadaşlarımın verdiği bilgiler çerçevesinde iflası görüyoruz. Şunu söylemek gerek, bu adamları yoldan geçerken mi aldın? Ben şunu beklerdim, sizin iddia ettiğiniz kişileri ben belediyeye almadım, siz iftira ediyorsunuz? Kıvırmak doğru değil. Size bir örnek vereceğim. Değer ailesi ne demektir. Terör örgütü dağa bir kişiyi götürüyor. Ağabeyini, kardeşini birini belediyeye sokuyor. Diyarbakır mesela. Bu belediyelere neden kayyum atandı? Terörle iltisaklı belediyelerdi. FETÖ dahil kamudan birçok terörle iltisaklı belediyelerden atıldı mı? Hangi yöntemle atıldı? 15 Temmuz 2016'dan sonra çıkarılan KHK'lar ile Türkiye bir temizlik yaptı. Kamuda, devlette terörle iltisaklı istemiyorum arkadaş. Bunu bir kurala bağladı. Kafama göre atıyorum. Böyle bir şey yok. Komisyonlar kuruldu, biz bunları terörle iltisaklı gördük dedi. Öyle çıkarıldı.

Devleti bilmedikleri için, sadece devleti bilboard reklamı vererek nasıl dolandırırım anlayışında oldukları için, İETT'leri tamir etmeden parasını almayı devlet zannettikleri için bilmezler. Selpakla yüzlerini silip dururlar. Yalan insanı terletir arkadaşlar. Komisyonlardan geçer gelir, bakan uygun görürse imzayı atar. Yerel yönetimlerde de böyledir.

Sorunun karşılığı şudur. Geçen Yıl Özgür Özel'in sorduğu soru üzerine ben de dedim ki, "Bu kadar terörle iltisaklı görünüyor. 557 kişi. Bu istihbari bir bilgiydi.

O istihbari bilgi çerçevesinde müfettiş görevlendirdik. Müfettiş görevini 11 ayda bitirdi. Ağustos ayında. Ondan sonra da dosyayı tanzim ettiler. üç, üçbuçuk aylık tanzim süresinden sonra da tekrar baktılar yanlışlık yapmayalım diye. Sonra yargıya gönderdiler. Bundan sonraki iş yargının işi.

İMAMOĞLU'NU 'AKP DÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASINI TALEP ETMEDİĞİ' İÇİN SUÇLADI

Şimdi "Geçmiş döneme niye bakmadınız etmediniz?" diyorlar. Bir yazınıza bakar. CHP'li belediye olup da "Bizden önceki dönemleri inceler misiniz?" diye teftiş talebinde bulunanlar oldu. Biz de inceliyoruz. Sen (İmamoğlu'na) böyle bir talepte bulundun mu?

Hayır, senin de teftiş kurulun var. İncelersin. O incelemenin sonucuna göre de bir adım atarsın.

Buradaki soru ve sorun şu. Aziz milletime söylemek istiyorum. Bizim görevimiz ülkemizin huzur ve güvenidir."

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Herzaman dürüst kazanır
4.01.2023 13:04
Ellerindeki 33 yolsuzluk dosyasını aldınız ne yaptınız yağız hırsız ev sahibini suclarmis sn bakan sizsiniz iç işleri bakanı belgeler ortaya çıkınca suçlu başkanı oldu gulunc olmayın her bilgi sizde  
 
hacı ali
4.01.2023 13:00
ülkenin vatandaşın huzurundan sorumluysan derecine cay arasında 1260 metrede radar cezası yemiyen yok bu işi cözde millet deni tanısın hırsız var  
 
Vatandas
4.01.2023 12:58
Saçmalama devam ediyor yani..imamoglumu dedi peki benim donemimi arastirin diye de arastirmaya gectiniz birilerinin size arastirin demesini bekliyorsunuz acaba...eyy yarabbim ..  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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