Soylu’nun konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yoğun bakımda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konvoyunda bulunan bir araç, 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk yoğun bakıma alındı.

Soylu’nun konvoyundaki aracın çarptığı çocuk yoğun bakımda

Halktv’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, 5 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde yurttaşlarla buluştu. Burada bir konuşma yapan Soylu, ardından alandan ayrıldı.

İddiaya göre Soylu’nun konvoyunda bulunan araçlardan biri 12 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

Halktv.com.tr'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ambulansla Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

5 Mayıs saat 16.47’de hastaneye girişi yapılan çocuk, beyin ve sinir cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi, kalp ve damar birimlerinde ayrı ayrı tedavi altına alındı ve ameliyat edildi.

Çarpma sonucu ağır yaralanan çocuk hala yoğun bakımda tutuluyor ve tedavisine devam ediliyor.

SOYLU’NUN KONVOYU OLDUĞU BİLİNSİN İSTENMİYOR

Soylu’nun konvoyundaki aracın sebep olduğu olayın bilinmesi istenmiyor.

Hastanede çocuk hakkında bilgi edinmek istendi ancak yoğun güvenlikli bir alanda tutulduğu ve herhangi bir bilgi alınamayacağı belirtildi.

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