Soylu’ya yakın isme üst düzey görev. Görevden alınmıştı

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Soylu’ya yakın isme üst düzey görev. Görevden alınmıştı

Adı Ayhan Bora Kaplan operasyonunda geçen ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Ankara eski Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a yeni görev verildiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 Ağustos günü yayımlanan kararnameyle Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Ankara Emniyet eski Müdürü Servet Yılmaz görevden alınmıştı.

Ali Yerlikaya’nın göreve başlaması sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 40’a yakın isim Polis Akademisi Başkanlığı’nda görevlendirilerek kızak göreve çekilmişti.

Yılmaz’ın ekibinde yer aldan bu kişilerin bazı suçlara karıştıkları için haklarında adli ve idari soruşturma olduğu öne sürülmüştü. Öte yandan Yılmaz da merkeze çekilen isimler arasındaydı.

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BAKÜ'DE YENİ GÖREV

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, ismi tartma konusu olan Servet Yılmaz’a Bakü’de görev verildi. Yılmaz’ın Bakü Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yapacağı öğrenildi

Son olarak Yılmaz’ın ismi Türkiye’nin konuştuğu suç örgütü yöneticisi Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla alınıyordu.

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