Soyunma kabininde gizli kamera skandalı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren mağaza bir skandalla gündem oldu. Mağazanın soyunma kabininde 27 yaşındaki S.K. tarafından bir gizli kamera bulundu. Beğendiği bir kıyafeti denemek için soyunma kabinine giren S.K., kabinin üst kısmında, çanta içerisine gizlenmiş ve siyah bantla kamufle edilmiş bir kamera fark etti. Durumu mağaza sahibi O.C.'ye ileten S.K., kameranın kayıt aldığını düşündüğünü belirtti.

Mağaza sahibi O.C., kameranın kendisine ait olmadığını ve kimin yerleştirdiğini bilmediğini iddia etti. Ancak S.K., eşini arayarak destek istedi ve daha sonra polise başvurdu. Polis anında olay yerine geldi. Polis kamera ve işletmedeki bilgisayara el koydu.

O.C. gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.