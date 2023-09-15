Soyuz MS-24 uzay aracı ISS’ye ulaştı

İHA'nın haberine göre; Astronotlar uzayda 1 yıl 6 ay kalacak ve 60’dan fazla bilimsel deney yapacak.

Fırlatma görevi başarıyla tamamlandı

Soyuz MS-24 uzay aracı bugün TSİ 18.45’te Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından üstlenilen fırlatma görevi, Moskova’daki izleme merkezinde uzmanlar tarafından takip edildi. Fırlatma sırasında ve sonrasında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Uzayda 1 yıl 6 ay kalacaklar

Uzay aracının içinde Rus astronotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub ile Amerikalı astronot Loral O’Hara yer aldı. Astronotlar, TSİ 21.30’da sorunsuz bir şekilde ISS’ye ulaştı. Astronotların uzayda 1 yıl 6 ay kalacağı ve bu süre zarfında 7 yeni deney ve 4 uzay yürüyüşü de dahil olmak üzere 60’dan fazla bilimsel deney yapacağı aktarıldı.