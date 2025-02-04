Sözcü TV bir ekran yüzüyle daha yollarını ayırdı!

Geçtiğimiz Ekim ayında Alişer Delek’in veda ettiği yerine ise Genel Yayın Yönetmeni olarak Özgür Çakmakçı’nın atandığı Sözcü TV’de sular durulmuyor.

İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Yeni yılla birlikte medya sektöründeki zam kararlarının hemen ardından tenkisat haberleri de gelmeye başladı.

Sözcü TV küçülmeye gitti ve iki isimle yolları ayırdı. Buna göre Sabah Haberleri sunucusu Begüm Çamlı ve muhabir Kardelen Kocatürk’ün işine son verildi.

RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme

Öte yandan kanaldaki birçok departmandan da eleman çıkarımlarının olduğu konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal'ın 14 milyon lira maaş aldığının ortaya çıkması üzerine huzursuzluğun yaşandığı Sözcü TV’de Alişer Delek'in şirket sahibi Burak Akbay ile sorunlar yaşadığı ve bu nedenle kanalla yolları ayırdığı konuşuluyordu.

Sözcü TV’de 8 Mart 2023 tarihinden beri Genel Yayın Müdürü olarak görev yapan Alişer Delek, 1 Mart 2023 tarihinde yayın hayatına adım atan Sözcü TV'nin kuruluş aşamasında teknik ve idari süreci yönetmiş, ilk Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil'in ayrılığının ardından da Genel Yayın Müdürlüğü görevine getirilmişti.

BEGÜM ÇAMLI KİMDİR?

Begüm Çamlı, 27 Eylül 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Haber Global'de muhabir olarak staj yapan Çamlı, kısa sürede sunuculuk yetenekleri ve diksiyonu ile dikkatleri üzerine çekerek, kanalda sunucu ve spiker olarak görev almaya başladı. 2021 yılına kadar Haber Global'de başarılı bir şekilde kariyerine devam eden isim, Temmuz 2023’te ise Sözcü TV’ye transfer olmuştu.

KARDELEN KOCATÜRK KİMDİR?

Kardelen Kocatürk, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Sonrasında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimine devam eden ve gazetecilik alanında kendisini geliştiren isim, çalışma hayatına Birgün Gazetesi'nde başladı. Ardından medyafaresi.com'da editör olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında Halk TV'de haber muhabiri olarak çalıştı ve televizyon haberciliği alanında deneyim kazanmıştır. Kısa bir süre TGRT'de muhabir olarak görev aldıktan sonra Sözcü TV ekibine katıldı ve 2023 yılının Şubat ayından itibaren ise Sözcü TV'de haber muhabiri olarak görevine devam etti. Yeni adresi ise henüz bilinmiyor.