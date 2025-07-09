Sözcü TV karartıldı

RTÜK, 19 Mart sürecinde Ekrem İmamoğlu protestolarını canlı olarak yayımladığı gerekçesiyle Sözcü TV’ye 10 günlük karartma cezası verdi.

Söz konusu ceza 9 Temmuz Çarşamba saat 00.00’dan itibaren uygulamaya girdi.

Bu 10 gün boyunca Sözcü TV yayınında siyah bir ekran üstünde beyaz font ile

“Yayınımız Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 17 no'lu kararı uyarınca, kuruluşumuzca 23.03.2025 tarihinde saat 19:59'da yayınlanan "Nokta Atışı" adlı program yayınında 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durdurulmuştur" ifadeleri yer alacak.