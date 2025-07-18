Sözcü TV ne zaman açılıyor?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 27 Mart'taki toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaptığı canlı yayınlarda "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği gerekçesiyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.

Sözcü TV'nin karartılmadan önceki son yayını İpek Özbey ve Can Coşkun moderatörlüğünde olmuştu. Destek yayınına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü Yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Gazeteci Nevzat Çiçek, Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Hukukçu Hasan Sınar ve Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı katılmıştı.

Sözcü TV bu gece (Cumartesi) 00.01'de seyircisiyle yeniden buluşacak.