Sözcü TV spikeri Özlem Gürses özgürlüğüne kavuştu! O anlarda gözyaşlarını tutamadı…

YouTube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci ve Para Politika sunucusu Özlem Gürses hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. 52 gündür evden yayın yapan Gürses, stüdyoda gözyaşlarını tutamadı.

"52 GÜN SONRA ÖZGÜRLÜK GÜZEL”

Sözcü TV spikeri Özlem Gürses, Kendisine ait YouTube kanalında yaptığı canlı yayındaki, “Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı, yani TSK-SMO, Kürtler’in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş'' ifadelerinin ardından gözaltına alınmıştı. Gürses için ev hapsi kararı verilmişti.

52 günün ardından ev hapsi kararı kaldırılan Özlem Gürses, Para Politika yayınından hemen önce kelepçesinin çıktığı anlar izleyicilerle paylaşıldı. Ev hapsi kararı kaldırılan Özlem Gürses kelepçesinin çıkarılmasının hemen ardından, "52 gün ilk defa kapının dışına çıkıyorum özgürlük güzel" ifadelerini kullandı.

GÜRSES GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sözcü TV stüdyosundan yaptığı yayında gözyaşlarını tutamayan Gürses, şunları söyledi;

"Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım, Sözcü TV'deyim. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, işime geldim. 52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan Sözcü TV yönetimine, haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, kaprislerimi, iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan konuklarıma, izleyicilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.