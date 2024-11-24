Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'in yeni adresi belli oldu

Sözcü TV’de haber programı sunan İpek Özbey’in yeni adresi belli oldu. İpek Özbey artık Korkusuz’da köşe yazılarını yayımlayacak.

SÖZCÜ TV’DE ART ARDA İSTİFALAR

Geçtiğimiz haftalarda Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Soner Yalçın, Deniz Zeyrek ve Sözcü Grubu'nun bir diğer gazetesi olan Korkusuz yazarı usta gazeteci Ümit Zileli de gazeteye veda etmişti. Sunucu Damla Turgutlu Soybaş’ın istifasının ardından Ebru Baki de X hesabından ‘bir süre ayrı kalacağız’ paylaşımı ile istifa ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

KORKUSUZ’DA YAZACAK

Sözcü TV’deki ayrılıklar dikkat çekiyor. Korkusuz gazetesinin bugünkü sayısında ekranların beğenilen yüzü Sözcü TV’de “Nokta Atışı” ve “Karşı Karşıya” isimli programları hazırlayıp sunan İpek Özbey’in Korkusuz’ta olacağı belirtildi. İlk yazısı yarın yayınlanacak olan Özbey’in Sözcü TV’de olup olmayacağı ise bilinmiyor.

İPEK ÖZBEY KİMDİR?

İpek Özbey 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe ilk olarak Günaydın gazetesinde başladı.

Günaydın’dan sonra gazetecilik kariyerine Cumhuriyet gazetesinde devam etti. Burada da etkili köşe yazılarıyla okurların ilgisini çekti.

İpek Özbey’in mesleki başarılarının yanı sıra babası Mustafa Özbey de Mydonese Showland’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş dünyasında tanınmış bir isim olarak bilinir. Bu aile geçmişi ve mesleki başarıları kendisini medya dünyasında özel bir konuma taşıdığı da belirtiliyor.

Kariyerine HBB’de sabah haber kuşağını sunarak başlamış; ardından NTV, Cumhuriyet Gazetesi ve CNN TÜRK gibi prestijli medya kuruluşlarında görev aldı. Hürriyet Gazetesi’nde de uzun süre çalıştıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde ve Cumhuriyet Dergi'de röportajlar yapmaya devam etti. 2023 yılında Halk TV'de “Gündem Özel” programını sundu.

13 Nisan 2024'te Halk TV ile yollarını ayırdıktan sonra günümüzde Sözcü TV’de “Nokta Atışı” ve “Karşı Karşıya” isimli programları hazırlayıp sunarak medya kariyerine aktif bir şekilde devam ediyor. Özbey, artık Korkusuz gazetesinde de köşe yazıları ile okuyucuyla buluşacak.