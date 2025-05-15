Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses canlı yayında kulis bilgisini açıkladı! İşte ünlü siyasetçinin cezaevinden çıkacağı tarih...

Ünlü gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında flaş bir kulis bilgisini paylaştı. Gürses, “Haziran'ın 15'inde Demirtaş tahliye edilecek” denildiğini iddia etti.

YARGI PAKETİNDE TAHLİYE YOLU DA OLACAĞI KONUŞULUYORDU

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ ile başlayan süreçte, terör örgütü PKK, kendini fesih ettiğini açıklamıştı. Süreç devam ederken, şartlar olmadığı belirtilse de Yeni Yargı Paketi’nde bazı örgüt mensuplarının tahliye yolunun gelebileceği konuşuluyor.

GÜRSES: HAZİRAN'IN 15'İNDE DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLECEK DENİLİYOR

Bugün ise ünlü gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında tahliye yolunun kime vuracağına ilişkin çarpıcı kulis bilgisini paylaştı. Gürses, "Bugün geldiğimiz noktada kayyumlar olmayacak deniliyor. Haziran'ın 15'inde Demirtaş tahliye edilecek deniliyor. Hatta Demirtaş Figen Yüksekdağ ile birlikte yeni dönemin dışarıdaki sözcüsü olacak deniliyor. Öcalan'ın bunu talep ettiği ve toplumun geniş kesimlerinin ancak Demirtaş bunu dillendirirse ikna edilebileceği konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

NEDEN TUTUKLANMIŞTI

Selahattin Demirtaş, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilmişti. 4 Kasım 2016'da Figen Yüksekdağ ve dokuz milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındı ve tutuklanmıştı.