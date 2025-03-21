Sözcü TV’de sürpriz ayrılık!

Strateji ve Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Yavuz, kanaldan ayrıldığını duyurdu.

X hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Ahmet Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Sözcü TV’de bir yılı aşkın süredir yürüttüğüm Strateji ve Güvenlik Danışmanlığını gördüğüm lüzum üzerine bıraktım. Ve tabii ki çalışmalarını takdir ettiğim değerli emek sunan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

AHMET YAVUZ KİMDİR?

1955 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Bahçe bucağında doğdu. 1975'te Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olup, İslahiye'de (Gaziantep) 39. Piyade Alayı'nda takım komutanı olarak göreve başlayan Ahmet Yavuz, 2011 yılında tümgeneral rütbesinde Kara Harp Akademisi komutanı iken Balyoz Davası operasyonuyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevindeyken emekliye sevk edildi.

18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bu davada, 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yeniden yargılama kararıyla salıverildi; yargılama sonunda beraat etti. Askerliğe iade edilmedi.

1985'te Kara Harp Akademisi'nden, 1991'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1995 yılında Fransız Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olan Yavuz, yüksek lisansını uluslararası ilişkiler alanında, İstanbul Üniversitesi'nde yaptı.

Bir dönem Cumhuriyet gazetesinde köşe yazan Ahmet Yavuz, bir yılı aşkın bir süredir de Sözcü TV’de görev alıyordu.