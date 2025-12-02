Sözcü TV’de Genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmesi gündemdeki yerini koruyor. Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi.

İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

NE OLMUŞTU?

Kanal, dün şu gazetecilerle yollarını ayırmıştı:

Özgür Çakmakçı - Genel Yayın Yönetmeni

Hakan Durmuş - Yayın Koordinatörü

Emel Okaygün - Haber Müdürü

Dora Mengüç - Haber Müdürü

Cem Özkeskin - İstanbul Haber Müdürü

Gülşah İnce - Sunucu

Fırat Fıstık - Muhabir

Meral Danyıldız - Muhabir

Ozan Kelleci - Muhabir

Mehmet Bal - Muhabir

Onurcan Kankal - Kameraman

Peker'in avukatı Sözcü'nün hukuk danışmanı oldu