Sözcü TV’de Genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmesi gündemdeki yerini koruyor. Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi.
İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.
NE OLMUŞTU?
Kanal, dün şu gazetecilerle yollarını ayırmıştı:
Özgür Çakmakçı - Genel Yayın Yönetmeni
Hakan Durmuş - Yayın Koordinatörü
Emel Okaygün - Haber Müdürü
Dora Mengüç - Haber Müdürü
Cem Özkeskin - İstanbul Haber Müdürü
Gülşah İnce - Sunucu
Fırat Fıstık - Muhabir
Meral Danyıldız - Muhabir
Ozan Kelleci - Muhabir
Mehmet Bal - Muhabir
Onurcan Kankal - Kameraman