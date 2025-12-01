Yönetim değişikliği sonrası işten çıkartma haberleriyle gündeme gelen SözcüTV'de bir gelişme daha yaşandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın Sözcü grubunun hukuk danışmanı oldu.

Gelişmeyi gazeteci İnan Demirel sosyal medya hesabından duyurdu. Demirle yaptığı paylaşımda Barkın'ın Kasım ayından beri Sözcü grubunun avukatı olduğunu belirterek, "Sözcü TV'deki Yılmaz Özdil öncesi işten çıkarmalar hakkında konuşurken Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın Sözcü grubunun avukatlığını üstlendiğini duydum. Ersan Bey'i arayıp sordum, doğruladı. Kasım başından bu yana grubun avukatıymış. Yılmaz Özdil’le yakınlığı sebebiyle akla Sedat Peker geliyor tabii. Barkın bunun Peker’le ilgisi olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ'DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMİ

Sözcü TV'de yönetim değişikliği olacağı ve Genel Yayın Yönetmenliği'ne Yılmaz Özdil'in getirileceği iddiasının ardından işten çıkartmalar başladı. Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, Fırat Fıstık, Gülşah İnce, Meral Danyıldız, Ozan Kelleci, Serkan Alan, Özgür Çakmakçı, Hakan Durmuş, Cem Özkeskin, Dora Mengüç, Emel Okaygün, Mehmet Bal, Onurcan Kankal da işten çıkartılanlar arasında.

ERSAN BARKIN VE SEDAT PEKER

Hukukçu Ersan Barkın’ın adını duyuran en önemli olay, suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatlığını üstlenmesi oldu. Peker 4 yıl önce yayınladığı ve Türkiye siyaseti için önemli iddiaların yer aldığı videolarının geniş kitlelere ulaşmasının ardından Dubai'ye yerleşmiş ve can güvenliği nedeniyle kendi hesabından paylaşım yapmamaktaydı. Büyük çatlaklar yaratan iddiaların ardından sessizliğe gömülen Sedat Peker ara sıra avukatı Ersan Barkın'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

MİNGUZZİ DAVASINA DA BAKMIŞTI

Barkın, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerinin yargılandığı davada da Minguzzi ailesinin avukatlığını üstlenmişti